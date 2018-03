Parigi, 6 mar. - Francia e Gran Bretagna hanno richiesto un incontro urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere del fallito cessate il fuoco di 30 giorni in Siria. Il Consiglio dovrebbe essere convocato per mercoledì per prendere in esame i bombardamenti aerei e i combattimenti nell'enclave siriana della Ghouta Orientale che sono proseguiti nonostante la tregua concordata all'Onu dieci giorni fa.(fonte afp)