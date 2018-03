Gb: reagiremo se avvelenamento spia responsabilità di uno... -3

Londra, 6 mar. - Nel 2004 Skripal, ex agente del Gru - i servizi segreti militari russi - era stato arrestato e condannato a 13 anni di carcere dalle autorità di Mosca per aver passato delle informazioni all'MI6, e scambiato sei anni dopo con alcuni agenti dell'Fsb arrestati negli Stati Uniti.

Di fatto, Skripal aveva ottenuto una pena minima per aver collaborato alle indagini, ne aveva già scontata una parte ed era stato tecnicamente amnistiato prima del suo arrivo in Gran Bretagna: per questo motivo gli analisti considerano poco probabile l'ipotesi di una vendetta dei servizi russi.