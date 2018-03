Pasqua in Croazia: la proposta lusso del Kempinski

Milano, 6 mar. - Il weekend di Pasqua da passare nel lusso di un 5 stelle rilassandosi in Spa, o giocando a golf e comunque apprezzando la cucina gustosa e raffinata: è la proposta del Hotel Adriatic di Savudrija (Salvore) in Croazia, che ha riaperto lo scorso 2 marzo. Il Kempinski Hotel Adriatic - unico 5 stelle in Istria - è un albergo di lusso con centro benessere di 3.000 mq, un campo da golf a 18 buche e ottime proposte gastronomiche che fnno tesoro di prodotti tipici locali, a cominciare dai famosi tartufi.

L'offerta di Pasqua prevede: pernottamento in camera Deluxe, bottiglia di vino in omaggio all'arrivo in camera, piccolo omaggio tradizionale pasquale il Venerdì Santo, cena di Pasqua di 4 portate (esclusi i bambini) sabato 31 marzo nel ristorante Dijana per gli adulti (i bambini fino a 6 anni pagano a consumo), caccia all'uovo per i bambini la domenica di Pasqua, colazione gourmet nel ristorante Dijana, un buono Spa del valore di 15,00 Euro a persona, ingresso al centro benessere di 3000 mq (saune, piscina e palestra), Wi-Fi, parcheggio in garage. Prezzo a partire da 555,00 Euro a camera per 3 notti. L'hotel dispone anche di un Kempi Kids Club, che organizza attività dal 29 marzo al 02 aprile per bambini dai 4 ai 12 anni.

Guardano poi alla nuova stagione, il Kempinski Adriatic si propone con la riprogettazione dell'area dedicata alla spiaggia che sarà terminata a giugno e includerà una zona lounge VIP con dieci cabine situate sulla terrazza, al di sopra del bar, che trasformerà visivamente l'esterno.