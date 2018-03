Siria: ribelli armati autorizzati a lasciare Ghouta orientale -2

Mosca, 6 mar. - La tregua umanitaria di cinque ore al giorno - dalle 9 alle 14 locali (8-13 italiane) - prevede dei corridoi per l'ingresso degli aiuti e l'uscita dei civili dalla zona nel mirino di una offensiva principalmente aerea del regime di Bashar al Assad. Oggi è l'ottavo giorno di tregua. Il generale russo non ha precisato se il corridoio termini in una zona controllata dai ribelli o dal regime. Nessuno civile ha ancora percorso il corridoio, secondo il generale. Il generale russo ha parlato di una situazione "tesa" ma di un "calo del numero di attacchi" al valico di al Wafidin, punto di controllo allestito dai russi e dai siriani per il corridoio umanitario. "Non è escluso che sia legato alla nostra proposta relativa all'evacuazione dalla zona", ha sottolineato.

Ieri sera l'esercito russo si era detto "pronto a garantire" il ritiro dei combattenti "in tutta sicurezza". Un primo convoglio ha raggiunto l'enclave ribelle assediata nei pressi di Damasco e ha consegnato 247 tonnellate di aiuti medici e alimentari a Douma, la grande città della Ghouta orientale, secondo l'esercito russo. Secondo l'Onu, il convoglio si è però dovuto ritirare prima di aver consegnato l'intero carico a causa degli intensi bombardamenti.