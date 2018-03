Pd, Zingaretti: Calenda? Iscriversi al partito è fatto positivo

Roma, 6 mar. - Calenda nel Pd? "Iscriversi al Pd è un fatto positivo, abbiamo bisogno di contribuire tutti ad una grande opera di rigenerazione in uno spirito unitario, credendo nel noi, non nell'io. Ora prevalga la ricerca di una fase nuova per ricostruire e rigenerare una intera classe dirigente e il centrosinistra si metta al servizio del bene dell'Italia che spesso non è quello delle correnti di partito". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa sull'esito delle elezioni regionali presso il Tempio di Adriano, a Roma.