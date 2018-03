A Torino il 10 giugno la finale della Coppa Europa di Pasticceria -2

Roma, 6 mar. - Per qualificarsi alla Coupe du Monde de la Pâtisserie, le 8 squadre avranno a disposizione 5 ore per realizzare un entremet alla frutta e 10 dessert al piatto. Ogni squadra, composta da 2 candidati dovrà poi realizzare una scultura di zucchero e una di cioccolato. Al termine di ogni prova , la giuria internazionale procederà alle degustazioni che decreteranno il podio con il vincente della Coppa Europa e delle altre 2 squadre che si qualificheranno per Lione.

Alla finale nel 2019 parteciperanno in tutto 22 paesi: le squadre qualificate sono 3 per ogni finale continentale, il TOP 5 composto da Italia, Giappone, USA, Corea del Sud, Regno Unito e ci potranno essere inoltre cinque paesi ai quali Gabriel Paillasson avrà assegnato una "wild card". Le"wild card" sono attribuite alle nazioni più meritevoli, grazie alla creatività delle performance nei diversi concorsi.

La grande finale della Coupe du Monde de la Pâtisserie è in programma ogni due anni a Lione (Francia), nell'ambito del Sirha Lyon, il salone mondiale del business della ristorazione e dell'industria alberghiera. La prestigiosa competizione è il principale evento della pasticceria su scala mondiale. In gara si confrontano 22 squadre, ognuna rappresentativa di una nazione. Le squadre sono composte da un esperto di cioccolato, un esperto di zucchero in esperto di ghiaccio. Nel corso della gara, che si svolge sotto gli occhi di una giuria di grandi esperti, i team si confrontano dando vita a una performance che combina gusto e talento artistico. La prossima finale della Coupe du Monde de la Pâtisserie è in programma il 27 e 28 gennaio 2019, edizione che celebrerà il 30? compleanno della competizione.