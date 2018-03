A Torino il 10 giugno la finale della Coppa Europa di Pasticceria

Roma, 6 mar. - Nel paese del tiramisù e della cassata, che ha inventato il cono gelato, la pastiera e il panettone, debutta la Coupe du Monde de la Pâtisserie. Il 10 giugno a Torino, in occasione del Gourmet Expoforum, l'Oval Lingotto ospiterà la European Pastry Cup, la selezione europea della gloriosa competizione della pasticceria mondiale, fondata a Lione nel 1989 dal grande maestro pasticciere Gabriel Paillasson.

Dopo il debutto a Parigi nel 2012 e due edizioni a Ginevra, Torino è la città scelta per ospitare a giugno il round europeo che premia i migliori pasticcieri del mondo. La città del gianduiotto e del bicerin diventa così nel 2018 la capitale europea della gastronomia: in concomitanza all'evento infatti, l'11 e 12 giugno, la città ospiterà anche la finale europea del Bocuse d'Or. Nella storia della Coupe du Monde de la Pâtisserie, l'Oval Lingotto, che avrà una capacità di 1300 spettatori, sarà il più grande spazio dove si sia mai realizzata la competizione: la pasticceria è uno sport di eccellenza e grande spettacolo.

Martin Chiffers, già presidente del club Coupe du Monde de la Pâtisserie del Regno Unito, sarà il presidente d'onore dell'evento di Torino. In vista della finale della Coupe du Monde de la Pâtisserie, dopo Città del Messico per la Copa Maya, Singapore per l'Asian Pastry Club, Marrakech per l'African Cup, la Coppa Europa è la gara più attesa con il livello più alto di eccellenza. Nel corso della competizione, che durerà una giornata, dalle 10 del mattino alle 17, ora della premiazione, si affronteranno 8 squadre nazionali. L'Italia, che ha trionfato nel 2015 alla Coupe du Monde de la Pâtisserie con la squadra degli chef Fabrizio Donatone, Emanuele Forcone, Francesco Boccia, è qualificata di diritto alla finale di Lione 2019, e fa parte del TOP 5 della competizione. (Segue)