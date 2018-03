Lonardo: come Salvini distinguo accoglienza e invasione migranti

Napoli, 6 mar. - Lavorare in un centrodestra connotato da una supremazia di Matteo Salvini non sarà un problema per la neo senatrice di Fi Alessandra Lonardo. Per l'ex presidente del Consiglio regionale della Campania - radici democristiane come il marito Clemente Mastella, da qualche anno approdata nel partito forzista - la questione è semplice: "C'è un programma sottoscritto da tutti i contraenti e questo garantisce tutti". "Poi - aggiunge - ci sono argomenti, come l'immigrazione, sui quali mi trovo d'accordo con Salvini: c'è differenza tra accoglienza e invasione".

Un po' delusa per la sconfitta subita nel collegio uninominale di Benevento, Lonardo è riuscita a conquistare il seggio nel proporzionale sia a Benevento che a Napoli (che lascia). A conquistare il seggio nell'uninominale è Danila De Lucia Del M5S. Lonardo assicura di non aver fatto "una campagna elettorale contro di lei. Mentre altri hanno vinto sul dissenso, io ho raccolto il consenso. Anche Forza Italia qui ha raccolto oltre il 20%, una delle migliori performance in Italia".