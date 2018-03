In Lombardia ordinaria criticità per rischio neve da mezzanotte

Milano, 6 mar. - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte sulla Valchiavenna, sulla Valtellina, sulle Prealpi varesine, sulle Prealpi comasche e lecchesi, sulle Prealpi bergamasche, sulla Valcamonica, sulle Prealpi bresciane e sull'Appenino pavese. È previsto, in particolare, il transito di un fronte freddo da ovest con precipitazioni diffuse e fase più intensa tra la tarda mattinata e il pomeriggio di domani, mercoledì 7 marzo. Le nevicate interesseranno tutte Alpi e Prealpi, risultando copiose oltre gli 800 metri, con quota in calo nel corso della giornata partendo dai settori occidentali, fino a 600 metri circa.

Sono inoltre attesi locali sconfinamenti fino a 500 metri durante le ore centrali su Orobie, Valcamonica e Valtellina, ma senza accumuli importanti al di sotto dei 600 metri. Tra 600 e 1.200 metri saranno possibili accumuli fino a 10-15 centimetri tra media-bassa Valtellina, Orobie e Valcamonica. Sull'Appennino è prevista una quota neve in calo fino a 800 metri, ma con accumuli poco significativi. Giovedì 8 marzo è previsto un flusso occidentale, ma con assenza di fenomeni ovunque, e una bassa probabilità di isolati fiocchi di neve lungo i crinali di confine tra Valchiavenna e alta Valtellina nella seconda parte della giornata.