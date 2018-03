In Abruzzo 11 dei 21 parlamentari eletti sono pentastellati

Pescara, 6 mar. - Undici dei 21 parlamentari abruzzesi sono del Movimento 5 Stelle Praticamente i 5Stelle hanno fatto il pieno, riconfermando tutti i parlamentari uscenti che hanno deciso di ricandidarsi. Sorpresa anche per la lega con un senatore e due deputati eletti. Tiene Forza Italia, nonostante il calo, con quattro parlamentari. Crolla il Pd con soli tre parlamentari. I Cinquestelle con il proporzionale alla Camera, eleggono Gianluca Vacca, Daniela Torto, Valentina Corneli e Fabio Berardini, che si aggiungono ai già eletti nei collegi Antonio Zennaro, Andrea Colletti, Daniele Del Grosso e Carmela Grippa. Al senato Gianluca Castaldi e Gabriella Di Girolamo, oltre al giornalista Primo Di Nicola, eletto nel collegio uninominale Chieti-Pescara. È andata fortissimo anche la Lega, con un successo storico e l'elezione di un senatore (Alberto Bagnai) e due deputati, Giuseppe Bellachioma e Luigi D'Eramo. Quattro seggi anche per Forza Italia, Antonio Martino alla Camera e Gaetano Quagliariello al Senato. Al Senato eletto Nazario Pagano e Gianfranco Rotondi alla Camera. Tre soli gli eletti del Pd: oltre al governatore Luciano D'Alfonso al Senato, alla Camera Camillo D'Alessandro e Stefania Pezzopane. Disco rosso per tutte le altre liste in Abruzzo.