Pd, Chiamparino: Calenda segretario? Non siamo a concorso... -2

Roma, 6 mar. - "Sono d'accordo sulle dimissioni di Renzi, in quanto ho chiesto l'azzeramento del vertice - ha detto ancora Chiamparino - avendo preso una batosta così, vale a dire la sconfitta più pesante della sinistra dal dopoguerra, il segretario ha la massima responsabilità, ma un pezzo di responsabilità ce l'hanno tutti i vertici, a cominciare dal sottoscritto".

Per questo, ha spiegato il presidente del Piemonte, una gestione collegiale del partito in questa fase è importante anche perché - ha aggiunto Chiamparino - "molta gente si è sentita disamorata dal clima di litigiosità e di divisione". Dopodiché - ha concluso - "è necessario un congresso che non sia solo una competizione televisiva, ma fondato sulla ricerca degli elementi di forza di una sinistra riformista e popolare in Europa, perché la sinistra è in crisi in tutta Europa".