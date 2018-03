Bologna, 6 mar. - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina all'interno di una discarica per rifiuti non pericolosi in località Tre Monti a Imola, nel bolognese. I carabinieri, sul posto del ritrovamento da questa mattina, sono ancora al lavoro per risalire alle cause di morte.

Sul posto sono intervenuti anche il medico legale, Donatella Fedeli, e il sostituto procuratore di Bologna, Morena Plazzi.