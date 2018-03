Mondo di mezzo, legale Carminati: è un processetto -2

Roma, 6 mar. - Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, principali imputati del processo 'Mafia Capitale-Mondo di mezzo' non hanno ottenuto il trasferimento a Roma per seguire in modo diretto le udienze. Dovranno continuare ad assistere ai lavori d'aula in collegamento video conferenza. I giudici davanti ai quali si svolge nell`aula bunker di Rebibbia il procedimento d'appello - si aggiunge - hanno respinto la richiesta arrivata dai legali di Carminati, detenuto a Milano, e di Salvatore Buzzi, in carcere a Tolmezzo (Udine).