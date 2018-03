Ca' Foscari presenta "Incroci di civiltà", Festival Letteratura

Venezia, 6 mar. - Sarà Ian McEwan, l'acclamato autore inglese di romanzi, racconti e sceneggiature - come Bambini nel tempo (Einaudi, 1988), Espiazione (Einaudi, 2002) e i più recenti Chesil Beach (Einaudi, 2007), Solar (Einaudi, 2010), Miele (Einaudi, 2012), La ballata di Adam Henry (Einaudi, 2014), Nel guscio (Einaudi, 2017) - a inaugurare al Teatro Carlo Goldoni mercoledì 4 aprile alle ore 17.00 l'undicesima edizione di Incroci di civiltà, il Festival internazionale di letteratura a Venezia, ideato e organizzato dall' Università Ca' Foscari Venezia - che festeggia quest'anno i suoi 150 anni - in collaborazione con Fondazione di Venezia e Comune di Venezia e inserito all'interno del programma `le Città in Festa', con la partnership di The BAUERs Venezia, Fondazione Musei Civici Venezia e Marsilio.

Questa undicesima edizione di Incroci di civiltà ribadisce lo spirito del festival, capace di accostare firme prestigiose ad autori emergenti e offrire al vasto pubblico di lettori appassionati una prospettiva privilegiata sulla letteratura contemporanea mondiale.

