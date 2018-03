Raduno Bersaglieri 2018, "passaggio stecca" in Regione Veneto -2

Venezia, 6 mar. - "Il passaggio della stecca - ha detto Bozzo - è soprattutto un atto simbolico, perché vuole essere un passaggio di consegne etico e morale. E nel centenario della Grande Guerra per ricordare quanti hanno combattuto quale data e luogo migliore se non il Piave?". Nel corso della manifestazione in maggio a San Donà, dove sono attesi circa 100 mila bersaglieri, è prevista anche una "sfida" a suon di musica tra bande europee e sarà gettato un ponte sul Piave in memoria degli eventi bellici del primo conflitto mondiale. Al termine "la stecca" passerà a Matera per il raduno nazionale 2019.

Il presidente Zaia, sottolineando il convinto sostegno della Regione all'iniziativa, ha detto che i bersaglieri sono "lo specchio di una comunità sana per i valori che sanno portare, come l'onestà, la solidarietà". Ha poi aggiunto di apprezzare quello che l'associazione fa perché lo fa anche con un'attenzione particolare nei confronti dei giovani. "Al raduno nazionale ci saremo - ha concluso - perché lo consideriamo un significativo investimento identitario".