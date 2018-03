Veneto, siglato protocollo per ex Corte Benedettina Legnaro -2

Venezia, 6 mar. - Soddisfazione per la concretezza dell'accordo, che rilancia e mette a disposizione della comunità una struttura di grande valenza, è stata espressa da tutti i firmatari.

"Valorizzare gli immobili di proprietà della Regione, e quindi di tutti i cittadini - ha detto Zaia - è un dovere al quale cerchiamo da tempo di rispondere in molti modi. Questo di oggi è quanto di meglio, perché scaturisce da buoni e sani accordi tra Istituzioni, grazie ai quali, in questo caso, abbiamo fatto in modo che una complesso di grande pregio non diventasse una cattedrale nel deserto".

Da parte sua, il Rettore Rizzuto ha definito l'accordo "un esempio della sintonia esistente tra Università e Regione" e ha descritto un impegno profondo all'interno della struttura.

Per il Sindaco di Legnaro Bettini, che ha confermato come nella porzione di stabile di sua competenza troverà posto il Progetto di Medicina Integrata per l'area del Piovese Nord, "il territorio comunale inverte la marcia verso la messa a disposizione di nuovi servizi alla popolazione".