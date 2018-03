Pd,Chiamparino: Calenda segretario?Non siamo a concorso bellezza

Torino, 6 mar. - "Non mi sembra siamo a un concorso di bellezza o di bravura". Così Sergio Chiamparino ha risposto a chi gli chiedeva un'opinione sull'ipotesi del ministro Carlo Calenda a segretario del Pd. Secondo il presidente della Regione Piemonte dopo le dimissioni di Renzi occorrerà una gestione "il più collegiale possibile del partito perché nessuno si deve sentire escluso".

Quanto al suo ruolo nel partito, Chiamparino, ai cancelli dell'Embraco dove ha accompagnato oggi il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda ad un'assemblea con gli operai, ha aggiunto: "Sono disposto a dare una mano se serve, ma non sono disposto a sgomitare per cercare un posto perché non ho più l'età per farlo".

Quanto alla chiusura di Renzi a rapporto con il Movimento 5 stelle Chiamparino ha sottolineato: "In politica mai dire mai, bisogna però vedere le proposte concrete. Gli elettori si sono pronunciati in modo chiaro. Le prime proposte devono essere fatte da chi ha avuto dai cittadini la responsabilità di governare. Quando ci saranno proposte concrete - ha aggiunto Chiamparino - le vedremo, al momento non ci sono".