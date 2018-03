Centrodestra, Mastella: va riequilibrato lo stampo nordista

Napoli, 6 mar. - Preoccupato proprio no, ma attento a un riequilibrio della connotazione leghista, e nordista, che il centrodestra ha acquisito con la vittoria della Lega. Questa è la riflessione di Clemente Mastella sull'esito delle elezioni politiche che hanno sancito la supremazia di Matteo Salvini su Fi.

"Il Matteo Salvini della prima ora mi sembra un po' tramontato. Avendo conquistato voti in tutta Italia, ha capito che la Lega non può essere solo il partito del Nord", ha detto il sindaco di Benevento. Che aggiunge "tuttavia con l'affermazione del M5S dal Centro Italia al Sud è chiaro che il centrodestra avrà una connotazione nordista. Per questo bisogna lavorare in modo da riequilibrare questa situazione ed evitare il divario sempre più marcato".