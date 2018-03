Sardegna, filiera agricola: 36,2 mln per progetti integrati

Roma, 6 mar. - Un nuovo stimolo in Sardegna per l`aggregazione delle imprese agricole, per la distribuzione degli utili nelle filiere e per un rafforzamento sui mercati dell`agroalimentare sardo arriva con la pubblicazione dei bandi sui Progetti integrati di Filiera (PIF) dove l`assessorato dell`Agricoltura ha stanziato 36,2 milioni di euro. L`intervento della Regione, illustrato oggi in conferenza stampa dall`assessore Pier Luigi Caria, è inquadrato fra le misure a investimento promosse all`interno del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020.

"Il primo punto di forza di questo bando riguarda l`aggregazione, che mette assieme i produttori primari, la trasformazione e la commercializzazione. Il secondo punto di forza è dato dal favorire una migliore distribuzione del reddito lungo la filiera fra i tre segmenti coinvolti. Dinamica oggi sempre assente e che schiaccia, riducendone gli utili, il produttore primario. I PIF hanno quindi l`obiettivo di redistribuire gli utili fra tutti, partendo soprattutto da chi sta alla base della catena". Così l`assessore Caria che ha aggiunto: "Un terzo vantaggio garantito dai PIF riguarda la continuità nel tempo che impegna i soggetti interessati per almeno 5 anni: su questo periodo si stabiliscono le regole, si fa un contratto e si garantisce quindi una stabilità al mercato. In tali accordi infatti verranno definiti anche i prezzi che assicureranno certezza sia al produttore, sia al trasformatore della materia prima e quindi per chi immette sul mercato il bene. Altro elemento - ha concluso l`assessore - interviene sul piano finanziario delle imprese. Far parte di una filiera, di un gruppo di imprese che condividono un contratto commerciale, favorisce anche i componenti più deboli nell`accesso al credito. Il sistema bancario infatti guarda in modo diverso il singolo imprenditore, slegato da accordi con altre aziende, piuttosto che quello impegnato e quindi rafforzato da un`aggregazione di imprese".

