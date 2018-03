Siria: ribelli armati autorizzati a lasciare Ghouta orientale

Mosca, 6 mar. - L'esercito russo ha autorizzato i ribelli armati, non solo i civili, a lasciare l'enclave siriana della Ghouta orientale durante la tregua quotidiana proclamata da Mosca. Lo hanno riportato le agenzie di stampa russe.

"Questa volta il corridoio umanitario è stato aperto non solo per i civili della Ghouta orientale ma anche per i combattenti e le loro famiglie. I membri di gruppi armati illegali sono stati autorizzati a portare con sé le loro armi personali", ha spiegato il generale russo Vladimir Zolotukhin, citato dalle agenzie russe.