Ferrara (M5S): siamo prima forza politica in Italia e a Roma

Roma, 6 mar. - "Siamo la prima forza politica del paese e siamo anche la prima forza politica a Roma. Hanno creato una legge ad hoc prima delle elezioni per buttarci fuori e non ci sono riusciti. Nemmeno con le loro accozzaglie di coalizioni riescono a raggiungere il 40%. Ci vogliono quattro partiti messi insieme per superare di qualche punto percentuale il M5s". Lo scrive su Fb il capogruppo dei M5S al Campidoglio, Paolo Ferrara.

"A Roma il Movimento conquista 6 collegi uninominali alla Camera e 3 al Senato. Sono orgoglioso per il risultato di Emilio Carelli e Giulia Lupo che nel collegio del litorale sfiorano quota 40%. Dopo la vittoria alle amministrative del 2016 e alle municipali del 2017, il X Munucipio premia ancora una volta il M5s e il lavoro che Giuliana Di Pillo sta portando avanti, prima come delegata della sindaca e poi come Presidente del Municipio", aggiunge.

"Circa 11 milioni di italiani a conti fatti hanno scelto il M5s. Si pensi poi che il secondo partito è il Pd. E il Pd non c`è più. Non ci sono più scuse. Ora tocca a noi", conclude.