Lazio, Vaccaro: Parisi ha preso più voti del centrodestra

Roma, 6 mar. - "Maurizio Gasparri sbaglia. Stefano Parisi ha raccolto 43 mila preferenze in più delle liste della coalizione del centrodestra che hanno fatto un grandissimo lavoro per sostenere la sua candidatura. I risultati hanno dello straordinario, anche perché i voti di lista del centrodestra sono superiori a quelle della coalizione che sosteneva Zingaretti che avrà problemi nel formare la maggioranza. Parisi sarà a capo dell'opposizione e farà quello che ha fatto per tutta la campagna elettorale: terrà il fiato sul collo al presidente Zingaretti". Lo dichiara in una nota Guglielmo Vaccaro, deputato di Energie per l'Italia.