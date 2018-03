Pd, Anzaldi: elettori dicono no a un governo con M5s

Roma, 6 mar. - "Chi avesse davvero qualche dubbio sulla strampalata idea che il Pd sostenga un governo M5s Di Maio-Grillo, invece di stare all'opposizione, dovrebbe ascoltare quello che dicono gli elettori del Partito democratico nelle radio e quello che scrivono sui social network: in queste ore siamo inondati da messaggi contro un'ipotesi del genere che non sta né in cielo né in terra". E' quanto scrive su Facebook Michele Anzaldi del Partito democratico, che pubblica un estratto da Radio Anch'io.