Pd, Massimo Giannini: ho riferito solo parole di Renzi

Roma, 6 mar. - "A proposito della precisazione del portavoce del segretario del Pd Marco Agnoletti, vorrei a mia volta precisare che nella mia trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital non ho mai affermato che Renzi sarebbe andato 'in settimana bianca'. Ho riferito solo quello che il segretario mi aveva appena detto al telefono, e cioe', testualmente: 'Le mie dimissioni sono vere, e non mi interessa nemmeno andare in delegazione al Quirinale per le consultazioni: deciderà la direzione del Pd, io vado a sciare?". Seguivano altre considerazioni, sul partito e su chi vuol fare o sta già facendo accordi con i Cinque Stelle, che mi sono impegnato a non riferire. Questo è tutto". Lo afferma in una nota il giornalista di 'Repubblica' e conduttore della trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital, Massimo Giannini.