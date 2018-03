Olio Capitale a Trieste chiude con 12mila visitatori -2

Roma, 6 mar. - "Olio Capitale si conferma un`occasione imperdibile per i produttori delle Città dell`olio che anche quest`anno hanno risposto con entusiasmo al nostro invito ad essere presenti a Trieste con le loro eccellenze - ha dichiarato Enrico Lupi, presidente dell`Associazione nazionale Città dell`Olio - In questa dodicesima edizione abbiamo voluto mettere al centro un tema di straordinaria attualità: il legame tra prodotto e territorio, parlando di paesaggio olivicolo come valore identitario che "certifica" il prodotto e permette anche alle piccole aziende di trovare il proprio spazio sul mercato internazionale puntando non solo sulla qualità ma anche sulla bellezza e la ricchezza del paesaggio di cui il prodotto è espressione".

Oltre 280 le presenze al giorno nella Scuola di Cucina che ha alternato showcooking proposti da top chef e da volti noti, grazie alla collaborazione della FIPE Trieste e ai laboratori "Sapori del Nostro Territorio" della Despar, oltre che del Consorzio di Tutela Vini del Collio che ha garantito un calice di ottimo vino abbinato ai piatti proposti. Ottimi riscontri anche per il Concorso Olio Capitale, che ha visto primeggiare gli oli sardi: il "Fruttato Fois" dell`"Accademia Olearia" si è aggiudicato il premio per il miglior fruttato leggero, ma è "Luna nera di Oliena" dell`Azienda Agricola Sebastiano Fadda il vero mattatore che oltre al premio per il miglior fruttato medio si è aggiudicato anche la menzione speciale della Giuria Ristoratori, quella della Giuria Popolare e per finire la Menzione Ex Albis Ulivis.

È andato, invece, oltreconfine, alla Slovenia, all`"Olio extravergine d`oliva Itrana" dell`azienda "Vanja Dujc" di Capodistria -Koper il premio per il miglior fruttato intenso. Il pugliese "Mimì Coratina" dell`Azienda Agricola Donato Conserva ha guadagnato il favore della Giuria degli Assaggiatori, vincendo la loro menzione, mentre al laziale "Colle Giglio" dell`Azienda Agricola Federico Marocca è andata la nuova menzione "Young" e la menzione "Credit-Agricole-Friuladria" che ha dato merito al miglior extravergine del Nord-Est, "Le Creve Garda DOP" dell`azienda "Le Creve di Paolo Forelli".