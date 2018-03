Olio Capitale a Trieste chiude con 12mila visitatori

Trieste, 6 mar. - Si chiude la dodicesima edizione di Olio Capitale e Trieste si riconferma punto di incontro e di confronto per l`Italia olivicola. Il Salone degli extravergini tipici e di qualità, organizzato da Aries - Azienda Speciale della Camera di Commercio Venezia Giulia con la collaborazione dell`Associazione Città dell`Olio, mette a segno un bilancio di 12.000 visitatori tra pubblico generico e operatori professionali, stabile rispetto allo scorso anno. Aumenta, però, la presenza sia di visitatori professionali che di visitatori provenienti da fuori regione, con una più consistente presenza dall`Austria e dal Veneto.

L`importanza di investire sulla qualità e il valore della territorialità sono stati al centro della manifestazione specie nei momenti di approfondimento alternatisi lungo i quattro giorni di fiera. Saper valorizzare l`extravergine italiano, come prodotto complesso che racchiude anche la storia e la tradizione del suo territorio di produzione è la chiave per contrastare il trend negativo che quest`ultimo anno ha interessato le esportazioni d`extravergine d`oliva italiano. "I dati Istat sugli scambi italiani con l`estero nei primi nove mesi del 2017 ci dicono che vi è stata una battuta d`arresto piuttosto sensibile delle esportazioni (-17%) - nota Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia - Ecco perché è ancor più importante insistere sul lavoro di valorizzazione di ciò che ci rende unici. L`eccellenza del made in Italy ha una storia da raccontare, ha cultura, oltre che alti standard qualitativi in senso stretto. Ed è qui che possiamo fare la differenza. Continuare a insistere sulla qualità, senza farsi abbagliare dalla via facile del prodotto qualitativamente povero e a basso costo".