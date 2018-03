Elezioni, Gelmini: italiani vogliono centrodestra a guida Paese

Roma, 6 mar. - "Il risultato che come coalizione portiamo a casa da quest'ultima tornata elettorale testimonia la fiducia riposta dagli italiani nel centrodestra. Grazie a Silvio Berlusconi che, come sempre, non si è risparmiato, per il bene dell'Italia". Lo scrive Mariastella Gelmini, deputata di Forza Italia e coordinatrice lombarda, sulla sua pagina Facebook.

"Grazie di cuore - aggiunge - agli elettori che hanno scelto Forza Italia e mi hanno dato fiducia a Milano, Brescia e nel territorio del Garda. Grazie a chi ha scelto il centrodestra, mostrando di comprendere la nostra proposta e di sostenere il nostro impegno. Grazie a tutti i militanti, agli amici di Forza Italia che si sono spesi per dare una mano. Ora inizia il percorso più difficile, perchè gli italiani hanno dato al centrodestra la responsabilità più grande, quella di guidare il Paese".