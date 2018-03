Elezioni, Nencini: ricostruire centrosisinistra e andare opposizione

Roma, 6 mar. - "Abbiamo provato a fermare la slavina con le sole mani. Non ce l'abbiamo fatta. La lista 'Insieme' è stata al di sotto di ogni aspettativa dentro il risultato più negativo di sempre per la sinistra italiana. Ci sono due cose da fare nell'immediato: ricostruire un fronte riformista capace di sostenere la sfida di questi tempi e schierarsi all'opposizione di governi composti da forze politiche con programmi alternativi a quelli del centro-sinistra. Il PSI avvierà nelle prossime ore una riflessione al suo interno per valutare le decisioni da prendere". Lo ha dichiarato Riccardo Nencini, segretario del Psi, promotore della Lista Insieme, commentando il risultato del voto.