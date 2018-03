Senato Florida: fucili solo a 21 anni, sì alle armi... -2

New York, 6 mar. - La proposta di legge prevede di dedicare 400 milioni di dollari ai programmi per la sicurezza nella scuola e per la salute mentale, alza l'età necessaria per acquistare tutte le armi in Florida da 18 a 21 anni (a livello federale, l'acquisto di fucili è possibile a 18 anni), prevede un periodo di attesa di tre giorni per l'acquisto (per permettere i controlli) e vieta l'acquisto e il possesso di 'bump stock', dispositivi che trasformano armi semiautomatiche in automatiche.

Per quanto riguarda i professori armati, i distretti scolastici potranno decidere se partecipare al programma 'school marshal', che addestra i professori all'uso di armi, ma dal provvedimento è stata eliminata la possibilità di armare la maggior parte degli insegnanti, nel tentativo di convincere il governatore Rick Scott a firmare la legge; Scott si è infatti detto contrario ai professori armati.