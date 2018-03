India: allontanato spettro estinzione per il Leone asiatico

Nuova Delhi, 6 mar. - Gli sforzi per proteggere e salvare dall'estinzione i Leoni asiatici, specie che ì sopravvive solo in una foresta dell'India nord occidentale e che fino a poco tempo fa rischiava di sparire dalla faccia della terra, hanno pagato: sono stati censiti più di 600 esemplari contro i circa 500 del 2015. Lo ha annunciato il primo ministro del Gujarat, Vijay Rupani.

Questi leoni, diffusi un tempo in tutta l'Asia sud occidentale, sono presenti in natura unicamente nel Parco nazionale di Gir, nello Stato indiano del Gujarat. Alla fine degli anni Sessanta erano solamente 180. Sono poi passati da 400 a più di 500 fra 2010 e 2015, portando il Leone asiatico ad essere inserito nell'elenco delle specie in "pericolo di estinzione" al posto di quelle "in critico pericolo di estinzione".

Secondo Rupani, un "censimento" non ufficiale ha contato di recente più di 600 leoni nella zona contro i 523 del 2015. "I nostri sforzi per proteggere i leoni con la collaborazione della popolazione locale hanno dato buoni risultati", ha commentato il premier del Gujarat. (segue)