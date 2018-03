Minacce con ascia in Via Bellerio: aggressore ai domiciliari

Milano, 6 mar. - Finisce agli arresti domiciliari R. P., il 54enne arrestato ieri sera dopo aver minacciato, con un'accetta in pugno, un dipendente di Radio Padania fuori dal quartier generale della Lega, in via Bellerio. Lo ha stabilito il giudice per le direttissime del Tribunale di Milano accogliendo la richiesta del pm che aveva proposto una misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere soprattutto alla luce delle cattive condizioni di salute dell'uomo. "Una misura più gravosa sarebbe incompatibile con le patologie che lo affliggono", ha detto, tra l'altro, il magistrato in aula. La difesa, rappresentata dall'avvocato Martino Cavalleri, aveva invece chiesto l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

"Non c'è l'ho con la Lega", si è difeso l'uomo, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate e detenzione di droga ai fini di spaccio. Imputazione, quest'ultima, che gli è stata contestata per i 30 grammi di hashish e i circa 600 euro in contanti ritrovati dai carabinieri durante la perquisizione effettuata ieri sera nella sua abitazione. Il 54enne (che ha una serie di precedenti per spaccio di droga e reati contro il patrimonio) durante una serie di dichiarazioni spontanee al giudice ha ammesso di aver minacciato il tecnico di Radio Padania dopo un diverbio originato, ha assicurato, da un equivoco. E ha chiarito perchè, ieri pomeriggio, quando i vertici della Lega erano riuniti in Via Bellerio per seguire lo spoglio delle elezioni regionali lombarde, aveva portato con sé un'ascia da 50 centimetri: "Ero appena andato a ritirare la pensione e temevo di essere aggredito", ha chiarito. Dopo l'udienza di oggi, dedicata esclusivamente alla convalida dell'arresto, il processo per direttissima prenderà il via il prossimo 10 aprile.