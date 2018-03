Senato Florida: fucili solo a 21 anni, sì alle armi ai professori

New York, 6 mar. - Il Senato della Florida ha approvato (20-18) una proposta di legge che prevede l'innalzamento dell'età minima legale per l'acquisto di fucili e permette ai professori addestrati di portare armi a scuola; il voto è arrivato dopo tre ore di intenso dibattito, alla luce della sparatoria dello scorso 14 febbraio in una scuola di Parkland, dove sono morte 17 persone, uccise da un diciannovenne armato di un fucile semiautomatico.

Insoddisfatti molti democratici, che avrebbero voluto anche un divieto sull'acquisto di fucili d'assalto e caricatori ad alta capacità, sollecitato anche dai sopravvissuti alla sparatoria; la fine della sessione legislativa, prevista venerdì, imponeva di approvare una proposta rapidamente e, per riuscirci, è stato necessario un compromesso; la proposta dovrà essere approvata dalla Camera. (segue)