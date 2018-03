Coree, summit e stop a test nucleari: aperta porta al dialogo -2

Roma, 6 mar. - Ieri la delegazione sudcoreana ha avuto quasi quattro ore di colloqui con la controprte del Nord. In queste ore, Chung ha detto di aver cercato di persuadere il suo dialogo con gli Stati uniti. Ma il presidente Usa Donald Trump ha più volte ribadito che la denuclearizzazione della Corea del Nord è una precondizione per riaprire il dialogo.

Chung, da questo punto di vista ha portato a Seoul una dichiarazioni d'intenti del Nord. "Il presidente Kim ha detto che la questione della denuclearizzazione può essere discussa come un tema per il dialogo Corea del Nord-Usa", ha detto l'inviato di Moon. "Vorrei porre soprattutto l'attenzione - ha continuato - sul fatto che (Kim) ha chiaramente affermato che la denuclearizzazione della Penisola coreana era un'istruzione dle suo predecessore e che non ci sono cambiamenti in quella istruzione". Quindi, dal punto di vista del Nord, secondo Chung, la questione è la garanzia di sicurezza e permanenza dell'attuale regime a Pyongyang: se queste due condizioni vi saranno, Kim si dice disposto a rinunciare alle armi nucleari. Il Nord, ha detto Chung, non vede "ragioni" per mantenere le armi atomiche "se le minacce militari contro il Nord verranno cancellate e se la sicurezza del suo regime sarà garantita".

(Con fonte Afp)