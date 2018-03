Coree, summit e stop a test nucleari: aperta porta al dialogo

Roma, 6 mar. - La Corea del Nord ha promesso di sospendere i suoi test nucleari e missilistici durante il dialogo in corso con la Corea del Sud. L'ha comunicato oggi Chung Eui-yong, il capo della delegazione sudcoreana che ha incontrato ieri a Pyongyang il leader nordcoreano Kim Jong Un. In quella sede si è concordato anche un summit tra il presidente sudcoreano Moon Jae-in e Kim.

"Il Sud e il Nord hanno concordato di svolgere il terzo summit...a Panmunjom alla fine di aprile", ha detto Chung, che è consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Moon Jae-in in una conferenza stampa di ritorno dal Nord. I precedenti due summit furono svolti nel 2000 e nel 2007, quando in Corea del sud erano rispettivamente presidenti Kim Dae-jung e Roh Moo-hyun e in Corea del Nord il leader era Kim Jong Il, padre di Kim Jong Un, l'attuale numero uno di Pyongyang.

Le due Coree hanno anche concordato di aprire una linea diretta di comunicazione tra Moon e Kim per "alleggerire la tensione militare e avere un coordinamento più stretto" tra i due paesi. Per favorire il dialogo, la Corea del Nord ha preso l'impegno di congelare i testi missilistici e nucleari durante questo periodo.

