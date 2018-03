NTT Data vara nuova organizzazione ai vertici

Roma, 6 mar. - NTT DATA, global IT Innovator, annuncia un cambio organizzativo con l`obiettivo di accelerare l`unificazione delle tre aziende del gruppo NTT DATA che operano nelle regioni EMEA e America Latina: NTT DATA EMEA, everis e itelligence.

Benito Vázquez, attuale amministratore delegato di everis, è nominato deputy head NTT DATA per le regioni EMEA e America Latina, con effetto immediato. Oltre ad accelerare il processo di unificazione, Vazquez guiderà l`azienda verso un maggiore impegno per la crescita e l`ottimizzazione nelle diverse regioni, riportando direttamente a Koji Ito, senior vice president e head of EMEA e America Latina.

NTT DATA annuncia anche i seguenti cambiamenti organizzativi che saranno effettivi dal 1° aprile 2018.

Patrizio Mapelli, attuale AD di NTT DATA EMEA parte del gruppo NTT DATA, conclude l`attività lavorativa e non avrà responsabilità operative. Ricoprirà il ruolo di senior advisor e presidente del C.d.A. di NTT DATA Italia. Benito Vázquez assumerà le responsabilità di AD NTT DATA EMEA.

Eduardo Serra, diventerà presidente di everis in sostituzione di Fernando Frances, che esce dall`azienda. Fritz Hoderlein, attualmente responsabile del business everis in EMEA diventerà amministratore delegato di everis, ruolo precedentemente ricoperto da Vázquez. Vázquez continuerà a partecipare nel board of directors di everis.

Norbert Rotter continuerà nel suo attuale ruolo di amministratore delegato itelligence e del gruppo NTT DATA Business Solutions. Benito Vázquez, è stato amministratore delegato di everis dal 2004. Quando NTT DATA Corporation ha acquisito everis nel 2014, Vázquez ha continuato a guidare everis, facendo crescere il system integrator spagnolo fino a diventare un partner rispettato e accreditato nelle regioni EMEA e America Latina.

"Voglio ringraziare sinceramente Fernando Frances e Patrizio Mapelli per il loro ruolo di leader, per il loro impegno e contributo che hanno dato alla crescita dei rispettivi business" ha detto Kaz Nishihata, representative director e senior executive vice president NTT DATA Corporation. "grazie ai loro risultati siamo ora pronti a fare i prossimi passi nella realizzazione di un`organizzazione unificata in EMEA e America Latina".

Koji Ito, senior vice president e responsabile delle regioni EMEA e America Latina afferma: "Siamo molto colpiti dall`energia, la passione e la capacità di leadership che Benito Vázquez porta nel processo di unificazione delle tre aziende NTT DATA Group".

"Sono davvero onorato di ereditare un business così importante, rafforzato da una leadership coesa e da team di professionisti molto qualificati sui diversi ambiti di competenza" Dice Vázquez "questa è un`opportunità per portare NTT DATA verso il prossimo livello e diventare un partner credibile ed affidabile per i nostri clienti globali; credo fermamente che riusciremo a contribuire con un maggior valore come un`organizzazione integrata. Offro tutto il mio impegno per questo obiettivo insieme al supporto di tutti i miei colleghi".