Ferrari, Marchionne: crediamo in F1, ma non snaturarne il Dna

Ginevra, 6 mar. - La Ferrari continua a credere nel futuro della Formula 1 ma il campionato non deve perdere il suo Dna. Lo ha affermato l'amministratore delegato Sergio Marchionne al salone dell'auto di Ginevra. "Continuiamo a credere nella possibilità che ci sia un progetto condiviso che dia un futuro alla F1", ha detto Marchionne sulla possibilità che il Cavallino Rampante lasci il circus.

"Noi vogliamo - ha spiegato il numero uno di Maranello - una scelta chiara sulla protezione del Dna di questo sport, di cui la Ferrari fa parte. Non vogliamo che questo Dna sia diluito per ragioni commerciali e di spettacolo".

"A noi - ha aggiunto Marchionne - interessano gli aspetti tecnici e credo che di questo Liberty (società proprietaria della F1, ndr) non capisca un tubo. Ci lasci lavorare, se non ci permette di competere andiamo da un'altra parte. Se la Ferrari non si distingue dalla Mercedes, non m'interessa. Costa un sacco di soldi, ce li teniamo a casa e facciamo altro".