Verini: Calenda nel Pd segnale di apertura e autonomia

Roma, 6 mar. - "La decisione di Carlo Calenda di entrare nel Partito Democratico è un segnale importante". Lo afferma il deputato Pd Walter Verini, che aggiunge: "Il Pd ha bisogno come il pane di aprirsi ovunque a persone capaci, autonome, con un pensiero proprio. Leali, non fedeli. Di rompere logiche correntizie, familistiche e amicali e di mera gestione del potere che rappresentano una delle cause fondamentali della perdita di credibilità e attrattività".

"La sua decisione - commenta - è tanto più significativa perché viene da un esponente di punta di un Governo che in questo anno di vita ha lavorato con grande impegno e risultati per il Paese. Sono anche convinto che se non ci fosse stato in questo anno il lavoro di Gentiloni e dei ministri (e cito tra tutti Minniti, Delrio, Calenda, Franceschini, Orlando...) il drammatico risultato del Pd alle elezioni sarebbe stato ancora - se possibile - peggiore".