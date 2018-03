Zte lancia prodotto di interconnessione ottica intelligente

Roma, 6 mar. - Zte Corporation ha lanciato un prodotto di interconnessione ottica intelligente, che supporta una cross-connection ottica completamente automatica basata sulla tecnologia di commutazione ottica. Il prodotto, in grado di evitare connessioni errate, può sostituire in modo efficace il personale dal lavoro di implementazione e manutenzione, ridurre i costi complessivi di costruzione della rete per gli operatori e promuovere la creazione di E-Otn intelligente e semplice.

"Il prodotto di interconnessione ottica intelligente di Zte può risolvere efficacemente i problemi di un gran numero di fibre ottiche e di connessioni complesse in fibra nelle reti Roadm - ha dichiarato Chen Yuefei, general manager della linea di prodotti per il trasporto ottico di Zte -. In più, può far risparmiare i costi di investimento e quelli operativi e di manutenzione per gli operatori, migliorando l'efficienza operativa e di manutenzione. In futuro, il prodotto utilizzerà il backplane ibrido ottico/elettrico per supportare un`interconnessione ibrida ottico/elettrico nello stesso subrack, aiutando gli operatori a implementare reti di trasporto ottico più flessibile ed efficiente".