Furlan: affidarsi alla saggezza di Mattarella per nuovo Governo

Roma, 6 mar. - "La crescita della produttività nel 2017 è sicuramente un segnale positivo grazie all'impegno di imprese e lavoratori. Il patto firmato da Confindustria e sindacati può dare una ulteriore spinta alla produttività ed ai salari. Non vanno messi a rischio i sacrifici fatti in questi anni dalle italiane e dagli italiani. Il paese ha bisogno di un governo stabile che metta al centro i bisogni delle persone, a cominciare dai più deboli, con un piano di riforme economiche condivise con le parti sociali che riduca le diseguaglianze sociali e stimoli gli investimenti ed i consumi. Per questo bisogna affidarsi alla saggezza, al senso di equilibrio ed al ruolo di garante della Costituzione rappresentato dal Presidente della Repubblica, Mattarella, per una soluzione che dia continuità alla crescita del paese, come hanno del resto chiesto gli italiani in questa consultazione elettorale. Per questo ci aspettiamo che tutte le forze politiche dimostrino senso di responsabilità e generosità di fronte ai bisogni delle italiane e degli italiani per trovare una soluzione che dia le più ampie garanzie alla necessaria governabilità del paese". Lo dichiara la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.