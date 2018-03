Fca,Marchionne:Alfa e Maserati mai all'estero,produzione in Italia

Ginevra, 6 mar. - Le macchine Alfa Romeo e Maserati "non saranno mai prodotte fuori dall'Italia, finchè ci sarò io come amministratore delegato non succederà mai". Lo ha assicurato il numero uno di Fca, Sergio Marchionne, secondo cui "l'Alfa e la Maserati non hanno il problema dell'internazionalizzazione perchè abbiamo stabilimenti che sono stati attrezzati per essere in Europa e in Italia".

"Portare tutto via non è facile - ha aggiunto Marchionne al salone dell'auto di Ginevra - per fortuna abbiamo garantito un futuro all'infrastruttura italiana. Non era scontato".