Pittella: non esiste altra via se non quella di Pd all´opposizione

Roma, 6 mar. - "Non esiste altra via se non quella di un Pd all´opposizione. E´ impensabile solo ipotizzare che il Pd possa prestarsi a fare la stampella di un qualsivoglia governo Salvini o Di Maio". Lo dichiara Gianni Pittella, neo eletto senatore del Pd.

"L´esito del voto - osserva - è chiaro. La maggioranza dei cittadini italiani ha voluto dare fiducia al centro-destra e ai 5 Stelle. Ora sta a loro governare, se ne saranno capaci. Non si può chiedere al popolo del Pd di abiurare i suoi valori e ideali. Al termine dell'insediamento del nuovo Parlamento e la formazione del nuovo governo, apriremo una nuova fase congressuale per individuare il nuovo Segretario e insieme rilanciare una forza progressista moderna, europeista, vicina ai più deboli".