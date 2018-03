Lombardia, Fontana stravince su Gori nonostante partenza in corsa

Milano, 6 mar. - Di fronte a un candidato come Attilio Fontana, lanciato in corsa dal centrodestra dopo l'imprevisto passo indietro di Roberto Maroni e subito scivolato sulla questione della "razza bianca", per il centrosinistra in Lombardia sembrava la volta buona. Giorgio Gori, ex uomo di televisione e oggi politico navigato e conosciuto, aveva tutte le carte in regola per giocarsi la presidenza della Regione e espugnare il Pirellone dopo 23 anni di amministrazioni di centrodestra. Credenziali alle quali il sindaco di Bergamo ha aggiunto, con un lavoro durato più di tre mesi, una conoscenza approfondita della macchina regionale e del territorio lombardo, fatta di 26mila chilometri percorsi e cento tappe. Eppure tutto ciò, alla prova delle urne, sembra essere servito ben poco visto che Fontana, con soli 50 giorni di campagna elettorale alle spalle, ha vinto col 49,74%, contro il 29,09% di Gori e il pentastellato Dario Violi fermo al 17,36%.

Più di venti punti di distacco tra il primo e il secondo classificato, cioè oltre quattro volte tanto il distacco con il quale nel 2013 Maroni aveva superato Umberto Ambrosoli. "Il vento populista ha spazzato via tutto, qualunque cosa avessimo detto o fatto, il risultato non sarebbe stato diverso" ha commentato Gori, senza concedere neanche un cenno di autocritica. Più o meno la stessa argomentazione adottata, a livello nazionale, da Matteo Renzi che, nell'annunciare le sue dimissioni da segretario del Pd, ha citato il caso Pesaro, dove il ministro Minniti è stato sonoramente battuto da un pentastellato uscito dalla campagna elettorale un mese prima del voto, dopo essere caduto nello scandalo dei mancati rimborsi al partito.

Di certo in Lombardia il vento che ha spinto la Lega alle politiche ha appiattito molto il confronte delle regionali e comunque a Gori non sarebbe bastato il modesto 1,93% preso da Onorio Rosati, candidato alla presidenza da Liberi e Uguali, che rimane fuori dall'assemblea lombarda. Al centrosinistra resta la modesta consolazione del risultato "in controtendenza" di Milano, che per il segretario metropolitano del Pd, Pietro Bussolati, "sarà laboratorio di riformismo e unico argine al populismo. Non dobbiamo però stringerci nel villaggio di Asterix, ma allargare e dialogare con quelle persone che non siamo ancora riusciti a convincere. Dobbiamo essere riformisti e inclusivi" ha aggiunto.

Per il futuro non è comunque detto che il centrosinistra possa contare sulla presenza di Gori al Pirellone. Nelle prossime ore deciderà infatti se continuare a fare il sindaco di Bergamo o accettare la carica di capo dell'opposizione in Consiglio regionale. Quanto a Fontana, che ha definito "buona" la sua vittoria, ha promesso di riprendere "il cammino di continuità del buon governo del centrodestra" e l'aumento, come primo provvedimento, del "numero delle famiglie che potranno beneficiare degli asili nido gratis" oltre a "rendere più semplice rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione". La sua giunta, in ogni caso, dovrà necessariamente riflettere i nuovi rapporti di forza all'interno del centrodestra con con un ridimensionamento di Fi a vantaggio della Lega.