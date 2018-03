Elezioni, Moody's:per voto Italia contano politiche non Governo -2

Roma, 6 mar. - E le promesse elettorali di tutti i partiti formulate prima del voto? "Come abbiamo precedentemente affermato - affermano gli analisti di Moody's - diamo poco peso alle promesse fatte dai partiti politici durante la campagna elettorale. La maggior parte dei partiti ha condotto una campagna per tagli fiscali generosi e generalmente non finanziati, sottolineando al contempo la necessità di ridurre l'onere del debito pubblico e aumentare l'avanzo primario delle finanze pubbliche, più recentemente. Un piano fiscale dettagliato da parte del prossimo governo sarà quindi molto rilevante per la direzione del merito di credito dell'Italia. La prossima posizione fiscale del governo - si legge ancora - avrà anche un impatto importante sulle relazioni dell'Italia con la Commissione europea (CE), che ha indicato che gli sforzi fiscali dell'Italia da parte del governo uscente erano troppo modesti".

"Presteremo inoltre particolare attenzione - rileva Moody's - a qualsiasi piano di riforma delle riforme strutturali attuate dai governi precedenti, come la riforma del mercato del lavoro le o riforme pensionistiche. Le riforme pensionistiche del 2011 (la cosiddetta legge Fornero) hanno contribuito a migliorare a lungo termine sostenibilità del sistema pensionistico italiano. Durante la campagna elettorale, 5SM e Lega hanno entrambi sostenuto di ribaltare alcune delle misure della legge Fornero. Un capovolgimento delle riforme del 2011 sarebbe negativa per la valutazione dato che l'Italia spende già quasi il 16% del PIL per le pensioni, una delle incidenze nella UE".