Martina: faccio io relazione in direzione, rilanciare unità Pd

Roma, 6 mar. - "Essendo il segretario dimissionario abbiamo condiviso che farò la relazione introduttiva alla Direzione. Continuo a pensare che ci siano tutte le condizioni perchè si rilanci presto il lavoro unitario e plurale". Lo afferma in una dichiarazione Maurizio Martina, vicesegretario del Pd.

"La direzione di lunedì - aggiunge - imposterà il nostro lavoro per la prospettiva e per la fase nuova che si deve aprire. Tocca ad altri ora dimostrare di saper governare, a noi gli elettori hanno consegnato il ruolo di opposizione e dobbiamo prepararci a questo, come sempre, nell'interesse dell'Italia e degli italiani".