Milano, 6 mar. - Il presidente in pectore della Regione Lombardia Attilio Fontana è a Palazzo Lombardia per un incontro con il presidente uscente Roberto Maroni. Al termine dell'incontro, alle 14, Fontana sarà con Matteo Salvini in piazza città di Lombardia, dove si trova la sede della giunta regionale lombarda, per un incontro con la stampa.