Unicef: ogni anno 12 milioni di ragazze diventano spose bambine -3

Roma, 6 mar. - Nel mondo, circa 650 milioni di donne in vita oggi si sono sposate da bambine. Mentre l`Asia meridionale ha aperto la strada della riduzione dei matrimoni precoci negli ultimi 10 anni, il peso mondiale dei matrimoni precoci si sta spostando in Africa subsahariana, dove i tassi di progresso devono aumentare fortemente per compensare la crescita della popolazione. Delle bambine che si sono sposate più recentemente, circa 1 su 3 si trovano attualmente in Africa subsahariana, rispetto a 1 su 5 dieci anni fa.

"Quando una ragazza è costretta a sposarsi da bambina, affronta conseguenze sia immediate sia a lungo termine. Le sue probabilità di finire la scuola diminuiscono, mentre aumentano quelle di essere abusata da suo marito e di soffrire complicazioni durante la gravidanza. Ci sono inoltre enormi conseguenze sociali, e un rischio maggiore di cicli di povertà intergenerazionali", ha dichiarato Anju Malhotra, il principale esperto in materia di genere dell`UNICEF. "Date le conseguenze che il matrimonio precoce ha sulle vite delle giovani ragazze, ogni riduzione del fenomeno è una buona notizia, ma abbiamo ancora molta strada da fare".(Segue)