Unicef: ogni anno 12 milioni di ragazze diventano spose bambine -2

Roma, 6 mar. - Tuttavia, per porre fine a questa pratica entro il 2030 - il traguardo fissato dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - i progressi devono accelerare significativamente. Senza un`ulteriore accelerazione, oltre 150 milioni di ragazze in più si sposeranno prima del loro 18esimo compleanno entro il 2030.

L`Asia meridionale ha assistito alla diminuzione maggiore al mondo dei matrimoni precoci degli ultimi 10 anni: il rischio che una ragazza si sposi prima del suo 18esimo compleanno è calata di oltre un terzo, da circa il 50% al 30%, in larga parte grazie ai progressi avvenuti in India. I tassi d`istruzione delle ragazze in aumento, investimenti proattivi dei governi per le adolescenti, e forti messaggi pubblici sull`illegalità dei matrimoni precoci e sui danni che questi causano sono fra le ragioni del cambiamento.(Segue)