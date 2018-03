Portavoce Renzi: falsa la notizia della sua settimana bianca

Roma, 6 mar. - "Vorremmo tranquillizzare tutti i polemisti di queste ore che stanno discutendo una notizia falsa, sulla presunta settimana bianca di Renzi: una notizia che semplicemente non corrisponde al vero". E' quanto afferma Marco Agnoletti, portovace di Matteo Renzi, smentendo la notizia diffusa questa mattina da Massimo Giannini a Circo Massimo, su radio Capital, secondo il quale il segretario del Pd gli avrebbe detto che non avrebbe partecipato alle consultazioni e sarebbe andato in settimana bianca.