Conserve Italia vince premio per prodotto più innovativo

Roma, 6 mar. - Insieme al successo di pubblico e di vendite, arriva un nuovo riconoscimento per due prodotti lanciati sul mercato quest`anno dal consorzio cooperativo alimentare Conserve Italia. Due referenze - Valfrutta 100% Frullato Veggie e Valfrutta I pronti al vapore hanno ottenuto il premio quale miglior prodotto innovativo dell`anno, rispettivamente nella categoria bevande e in quella delle conserve vegetali. A premiarli è la rivista specializzata Food che ha istituito un premio per valorizzare le imprese che maggiormente puntano sull`innovazione attraverso nuovi prodotti che vanno incontro alle richieste del consumatore moderno.

I prodotti candidati sono stati valutati attraverso due criteri: i dati di vendite, misurate da panel Nielsen, sul mercato distributivo e le valutazioni degli operatori della Gdo: manager, buyer e category. Sono stati complessivamente 24 i prodotti premiati, su un totale di 255 candidature di nuove referenze lanciate sul mercato nel corso del 2017.

"Siamo particolarmente felici di aver ottenuto questi due premi - commenta il Direttore Generale di Conserve Italia Pier Paolo Rosetti - perché attestano la lungimiranza e la bontà della nostra strategia aziendale, che ha sempre puntato, anche negli anni della crisi, sulla continua innovazione di prodotto come strumento chiave per il mantenimento e la crescita della competitività. Anche nell`ultimo esercizio, Conserve Italia ha destinato forti risorse alla ricerca e sviluppo. Continueremo su questa strada, lavorando alla messa a punto di nuove referenze, per dare risposte ai cambiamenti nelle abitudini e nelle preferenze di acquisto dei consumatori, partendo sempre dalla lavorazione della materia prima di assoluta eccellenza che ci viene dai nostri produttori soci".

La premiazione del Prodotto Food 2018 ha avuto luogo nel corso di un`iniziativa dedicata alla sfida digitale e al ruolo dei social media nel settore Food and beverage al quale ha partecipato anche Carolyn Everson, Vice President Marketing Solutions Facebook. Il premio per Valfrutta 100% Frullato Veggie e Valfrutta I pronti al vapore è stato ritirato per Conserve Italia da Andrea Colombo, Direttore Commerciale Retail e private label e da Federico Cappi, Direttore Marketing Retail.