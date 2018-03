Laforgia (Mdp-LeU): no a piccoli recinti, bisogna ricostruire

Roma, 6 mar. - "Fermarsi e ricominciare a studiare il mondo. Questo dobbiamo fare. Ci sono responsabilità individuali e collettive e paghiamo anche per peccati che non abbiamo commesso. C'è un campo devastato, quello della sinistra, nella sua accezione più larga, che ci obbliga ad alzare lo sguardo. Non è il tempo dei piccoli recinti. E lo dico pensando che il tema non è rimettere insieme più debolezze ma ricostruire l'ossatura di un pensiero". Lo scrive su Facebook il capogruppo uscente di Mdp-Leu a Montecitorio, Francesco Laforgia.

"Liberi e Uguali - prosegue - ha messo il problema sul tavolo. Spero che altri facciano lo stesso, liberandosi dal giogo di leadership psicanaliticamente ossessionate dalla propria sopravvivenza. Adesso qualche ora di decantazione. È stato un mese (meglio, un anno) molto intenso. Guardare la speranza negli occhi dei tanti che ho incontrato in giro per l'Italia è stato un privilegio. A tutti voglio dire grazie. La mia elezione in Senato non sarebbe stata possibile senza quegli sguardi".